Publicado 21/07/2021 09:42 | Atualizado 21/07/2021 10:20

Rio - A influenciadora Jessica Alves revelou que abriu uma conta no OnlyFans, site de conteúdo adulto que vem ganhando adesão de muitas celebridades. Ela, que mora na Europa desde os 18 anos, ficou conhecida por realizar diversas cirurgias plásticas no corpo. Em janeiro de 2020, contou ser uma mulher trans.

Em entrevista à revista Quem, ela explicou que um dos motivos para a abertura do perfil foi perder 15kg após uma bariátrica, assim como o número de mensagens que recebe dos fãs. "Me inscrevi devido ao grande volume de e-mails e mensagens diretas no Instagram. Diariamente recebo toneladas de recados de fãs ao redor do mundo e eu realmente me esforço para responder cada um deles", contou.

"Muitas pessoas estão muito curiosas para ver a aparência da minha vagina, assim como eu também estava antes da minha cirurgia de mudança de sexo. As pessoas ficam realmente impressionadas quando veem como fica perfeito. Eu me impressiono todos os dias quando olho para ela", disse também.