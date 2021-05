Breno Simões e Paula Amorim Fotos: Divulgação/Juliano Mendes Assessoria

Por Filipe Pavão*

Publicado 11/05/2021 09:55 | Atualizado 11/05/2021 11:36

Rio – A nova edição de “No Limite” começa nesta noite e conta com a participação de 16 ex-participantes do “BBB”. Dentre os nomes selecionados está o da mineira Paula Amorim, de 32 anos, que participou da 18º edição do programa, onde conheceu o namorado Breno Simões. Apesar de precisar ficar afastado da amada, ele não esconde a felicidade de vê-la no reality global.

“Recebemos o convite com muita alegria, satisfação e sede de competição. Assim como eu, a Paula adora competir e adora desafios, além do fato dela ter sido lembrada pela produção. São 21 edições e uma média de 15 participantes, o que dá 300 possíveis candidatos para a vaga. Ficamos muito lisonjeados e muito felizes com essa oportunidade”, diz Breno.

Ao falar sobre o perfil da namorada, o goiano não poupa elogios à amada, com quem divide a vida em São Paulo atualmente. “Ela é uma mulher guerreira que topa desafios e que se supera cada vez mais. É como eu digo: 'com a Paula Carolina, só vendo para acreditar'. Então, é assistir e ver do que ela é capaz. Cada vez mais, ela nos surpreende”, destaca o ex-BBB.

Foco total

Breno revela que a namorada se preparou para estar 100% durante o reality e que as pessoas podem esperar muita vontade de competição. Além de assistir edições passadas, ela teve auxílio de peso do ex-lutador de MMA Minotauro para se preparar, mas não para por aí.

“Quando recebeu o convite, ela sentiu a necessidade de se preparar física, psicológica e emocionalmente. Ela procurou profissionais específicos para cada área. Se exercitou, procurou consultoria emocional, procurou clinicas para ver a questão dos hormônios e para ver como ficaria a questão de alimentação antes, durante e depois do programa”, conta.

Breno, por outro lado, abre o jogo também sobre o que pode atrapalhar a namorada durante as competições do programa. “A Paula não é uma pessoa de botar problemas e dificuldades. Então, qualquer tipo de prova que chegar, ela vai fazer, mesmo se ela tiver alguma fobia ou medo. Mas se for para considerar alguma prova que ela pensaria antes de agir, seria algo relacionado a rato e a questão de altura, que ela também não é muito fã”, revela.

E o casamento?

Fruto do “BBB 18”, o relacionamento de Breno e Paula completou três anos em 2021. “Quando entrei no ‘BBB’, eu não queria me envolver com ninguém, quem dirá namorar, amar e se relacionar. Mas acho que o bom da vida são as surpresas. A Paula foi uma menina que me encantou inicialmente para uma amizade, a gente foi formando vínculo, foi criando carinho e uma admiração. A partir desse momento, a gente foi se interessando mais e se relacionando. Foi tudo muito gradativo, sabe? E por isso que é tão único o nosso relacionamento. A gente cresce, aprende e se complementa com o outro cada dia mais”, conta.

E ele não esconde o desejo de se casar com Paula. Breno revela, inclusive, que a pandemia atrapalhou os planos do casal. "Todo mundo tinha vários planos para o ano passado e para esse, mas a pandemia pegou o mundo inteiro de saia justa. Todo mundo teve que se adaptar e se recriar. Por isso, algumas coisas mudaram, mas a gente tem o planejamento de selar esse relacionamento o quanto antes. E acredito que em 2022 vem novidades para nós”, adianta Breno.



* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa