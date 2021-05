André Marques diz que era fã do programa: "Teremos muitas novidades", avisa FOTOS DE GLOBO/DIVULGAÇÃO

Por Juliana Pimenta

Publicado 11/05/2021 09:00

Rio - Ninguém vai ficar órfão de reality show na TV aberta. Após a volta do 'Power Couple Brasil', na Record, e do 'Mestre do Sabor', na Globo, estreia, nesta terça-feira, a nova temporada de ‘No Limite’. Criado no ano 2000, o programa foi o primeiro reality show de sucesso na Globo. Fora do ar desde 2009, o 'No Limite' volta em uma versão repaginada, com André Marques no comando e, claro, com R$ 500 mil em jogo.

"É uma grande responsabilidade, um super convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o 'No Limite', porque amo demais o que eu faço. Agradeço a confiança e esse presentão que recebi. Acompanhei e era muito fã do programa, então sei bem o tamanho desse desafio. Vi a animação do público com o anúncio e posso dizer que estamos igualmente animados com a nova temporada. E aviso: teremos muitas novidades pela frente", celebra o apresentador.



Já confinados em uma ilha deserta, os 16 participantes vão ter que viver sem conforto e serão desafiados em testes de força, resistência e coragem para chegar à grande final. Novidade desta edição, os escolhidos para a disputa já entram com uma pequena vantagem: uma torcida fiel. Isso acontece porque todos eles ficaram conhecidos por boa parte do público quando participaram de edições do 'Big Brother Brasil'.

Confira a expectativa de cada um deles:

André ('BBB 13') - "Eu gosto muito de me desafiar. Acho que são nesses momentos de superação que a gente acaba se conhecendo cada vez mais. No 'BBB' o foco maior é na convivência, já aqui teremos que montar acampamento, ir atrás de comida e água, além das dificuldades com o clima. Podem esperar um jogador, mas também uma pessoa alegre e divertida"



Angélica ('BBB 15') - "Eu acho que esse é um momento das pessoas conhecerem uma outra versão da Angélica. A leitura que as pessoas fizeram de mim foi totalmente diferente de como eu me vejo. Então, elas me viam com uma personalidade muito forte, muito brava, muito mandona. Eu saí de lá com a fama de barraqueira"



Arcrebiano ('BBB 21') - "Agora não vai depender da sorte, vai depender apenas de mim. E isso é muito bacana, ainda mais porque já pratico atividade física há muito tempo. Mas sei que terei algumas surpresas que não vão me agradar tanto, como as comidas"



Ariadna ('BBB 11') - "Entrar em um novo reality é algo que as pessoas sempre me cobravam, justamente porque não tiveram tempo de me conhecer. Nas redes sociais, todos me veem de unha e cabelos feitos e não conhecem esse meu lado mais rústico. Eu sou uma pessoa que já foi do 'luxo ao lixo', então quem acha que vou ter 'nojinho' vai se decepcionar"



Carol Peixinho ('BBB 19') - "Era uma menina não muito competitiva, sem filtros e verdadeira. Agora estou indo de peito aberto para viver o que tiver de viver e vou ser muito transparente e natural"



Elana ('BBB 19') - "Na casa, eu pequei por não expressar mais a minha opinião e espero não pecar por isso novamente. Algo que me tira do sério é sentir fome, fico estressada e perco o equilíbrio. Mas eu não podia recusar essa oportunidade! A minha mãe sempre diz que eu sou sem limites, agora é a minha hora de entrar no limite!"



Gleici ('BBB 18') - "Eu falei para minha mãe que ia viver tudo com alegria, intensidade e vou jogar muito. Quero participar do 'No Limite' para tentar melhorar minha vida em todos os sentidos"



Gui Napolitano ('BBB 20') - "Podem esperar muita luta, muita entrega e força de vontade, vou querer ganhar a qualquer custo e vou encarar cada prova como se fosse a última. Mas também sou muito parceiro. Quando alguém precisar de mim, estarei lá para ajudar ou incentivar"



Íris Stefanelli ('BBB 7') - "A fome muda o comportamento das pessoas, então acho que será bem difícil. Eu sou uma pessoa generosa e compreensiva, mas não fica de implicância comigo. Não consigo ser puxa-saco só para não levar voto"



Jéssica ('BBB 18') - "Estou louca para fazer uma prova de resistência. Eu tenho um lado meio individualista que pode me atrapalhar ali no começo na parte em grupo. O público pode esperar uma Jéssica mais madura e determinada para dar o melhor e ganhar o prêmio"



Kaysar ('BBB 18') - "Eu tenho resistência, pensamento positivo e força de vontade. O público pode esperar muita superação, diversão, trabalho em equipe e alto-astral"



Lucas Chumbo ('BBB 20') - "Tenho muita força, perseverança, foco, bastante fé e muita vontade. Mas não consigo ficar enclausurado, sou um pouco sentimental, a saudade é algo forte na minha cabeça, principalmente da minha família e namorada. Isso pode me deixar mais fragilizado. Eu sou muito competidor, amo estar em uma competição"



Mahmoud ('BBB 20') - "As provas vão exigir muito esforço físico, mas creio que a gente também consiga se divertir um pouco. Até porque tem praia, né? No caso do 'BBB', era o público quem decidia, mas 'No Limite' não é assim e às vezes vale a pena você não se estressar para conseguir ficar mais uma semana na disputa"



Marcelo Zulu ('BBB 4') - "Aprendi a tirar o máximo que o meu corpo pode oferecer. Acredito que depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu tenha mais experiência e consiga lidar melhor com as pressões do jogo"



Paula Amorim ('BBB 18') - "Sou uma pessoa boa de trabalhar em equipe e tenho muita raça. O 'BBB' me ensinou muita coisa, principalmente sobre autoconhecimento e controle emocional, o que é essencial para esse reality. Quero mostrar a força da mulher, disputando de igual para igual com todo mundo e me dedicando ao máximo. Não vou fugir de nenhuma prova, quero me jogar de corpo e alma"



Viegas ('BBB 18') - "Eu tenho facilidade de me enturmar. O convívio com a galera é o meu ponto forte, tenho facilidade em ouvir as pessoas e consigo me posicionar de uma forma muito respeitosa. Nem sempre consigo pensar só no jogo, o meu coração fala muito forte".