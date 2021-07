Arthur Nory - Reprodução

Arthur NoryReprodução

Publicado 21/07/2021 13:17 | Atualizado 21/07/2021 13:26

Rio - Arthur Nory, ginasta brasileiro que está em Tóquio, no Japão, representando o Brasil nas Olimpíadas, se pronunciou sobre os ataques que tem sofrido nas redes sociais. Em 2015, Arthur Nory, Fellipe Arakawa e Henrique Flores fizeram comentários racistas sobre outro ginasta, Angelo Assumpção.

fotogaleria

Publicidade

"É normal tanto xingamento, ódio e desejar o mal aqui no Twitter?", perguntou Arthur, que na época do comentário racista contra Angelo Assumpção disse que tudo não passava de uma brincadeira. Mais tarde, em 2020, ele admitiu o erro e disse que se sentia envergonhado de sua atitude nas redes sociais.

Valesca Popozuda resolveu comentar a postagem do ginasta. "Não é. Mas quando a gente erra, é melhor assumir o erro e pedir desculpas. Porque aqui no Twitter ninguém passa pano mais não. Vamos melhorar o discurso e assumir os erros. Beijos e boa sorte", disse.

Publicidade

O atleta, que na época usava o nome Arthur Mariano e mudou de nome depois da repercussão negativa do caso, disse que errou e nunca escondeu seu erro. "Eu errei e eu assumi. Paguei por ele e, até hoje, pago por isso! Nunca escondi meu erro e sempre busquei conhecimento para me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou o mesmo de cinco anos atrás. Veja meu canal do YouTube, veja minhas postagens no Instagram", respondeu.

É normal tanto xingamento, odio e desejar o mal aqui no twitter? — arthurnory (@arthurnory) July 20, 2021