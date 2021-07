Sammy, Pyong e Jake - Reprodução

Publicado 21/07/2021 18:26 | Atualizado 21/07/2021 18:30

Pyong Lee, participante da 'Ilha Record' e Sammy, influenciadora esposa dele, seguem juntos. Na terça-feira (20), ela publicou no Instagram que o casamento com o hipnólogo havia chegado ao fim, após divulgação de teaser do reality da Record , em que ele está embaixo de um edredom com uma loira, parecida com Antonela Avellaneda.

Segundo a coluna Leo Dias, o casal foi visto no domingo (18) em um shopping de Alphaville, em São Paulo. Na terça (20), mesmo dia em que Sammy anunciou a separação, os dois estavam se mudando para um condomínio na região, onde MC Kevinho também mora.



Os boatos em que o ex-BBB 20 teria traído a esposa no reality da Record estavam circulando há dias e Sammy negou o affair, indicando que Pyong não teria "caído em tentação", na vez.



Na terça, ela disse que o casamento chegou ao fim. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixe meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”, escreveu.



“Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”, completou Sammy, em outro post.