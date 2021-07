Neymar e Juliette - Reprodução

Publicado 21/07/2021 16:45 | Atualizado 21/07/2021 16:47

Depois de Juliette cobrar um presente ao Neymar Jr, o jogador da Seleção Brasileira avisou, na noite desta terça-feira (20), que vai enviar um mimo para a ex-BBB.



Juliette usou o seu perfil no Twitter para lembrar o atleta do óculos prometido. "O meu amigo @neymarjr me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar?!!", disse Juliette.



Neymar, então, respondeu. "Vou te mandar a Juju (um óculos) e você vai ficar 'ON'", respondeu o craque. Os fãs enlouqueceram com o diálogo. "Apreciem as lendas", escreveu um. "Amizade do pop", pontuou outro.



