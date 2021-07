Sylvester Stallone - Reprodução

Publicado 21/07/2021 21:47 | Atualizado 21/07/2021 21:48

Sylvester Stallone surpreendeu os seguidores das redes sociais ao publicar uma foto com as filhas Sophia, 24, Sistine, 23, e Scarlet, 19, nesta quarta-feira.

No Instagram, o astro se declarou às meninas e ainda fez uma brincadeira com a idade delas. ""Sou um homem muito sortudo por ter filhas tão maravilhosas e amorosas que só me trouxeram alegria".

"Agora eu gostaria que eles parassem de crescer tanto!", escreveu Sylvester na legenda da imagem.

