Publicado 22/07/2021 07:49

Rio - Bianca Andrade, de 26 anos, conversou com seus seguidores do Instagram sobre como tem sido difícil amamentar o pequeno Cris. O filho de Bianca e Fred nasceu na quinta-feira passada. Nos Stories, ela contou que a fase do puerpério está complicada.

"Não está sendo fácil o puerpério. Vou desabafar para vocês. Meu parto demorou 20 horas, mas amamentar está sendo mais difícil que o parto. Estou falando isso com vocês para abraçar outras mães que estão nessa fase e que estão com dificuldade nessa fase de amamentação", disse.

Bianca contou que tem sentido dores e que seu bico do peito rachou. "O peito dói demais, o bico do peito racha, sangra. Tudo aconteceu comigo. É aí que a gente conhece a força da mãe de um jeito. É madrugada tentando dar de mamar e neném...é uma dança entre eu e ele. Esses dias estão sendo bem difíceis, mas estamos evoluindo. Eu olho e digo que não vou desistir de você, a mamãe aguenta...", garantiu.