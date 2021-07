Suzy Cortez - Divulgação

Publicado 22/07/2021 08:25 | Atualizado 22/07/2021 08:49

Rio - Suzy Cortez, eleita Miss Bumbum em 2015, revelou que fez uma tatuagem anal em homenagem ao jogador argentino Lionel Messi. Segundo ela, que esperou o jogador de biquíni na saída do Maracanã , a tatuagem foi feita para marcar a vitória da seleção hermana na Copa América.

"Eu acredito que quando ele souber, com certeza, vai querer ver a tatuagem, mas com muito medo da ciumenta da Antonella (mulher do jogador)", disse Suzy em entrevista ao site Notícias da TV.

"Ia fazer no bumbum, aí o tatuador me desafiou, pois ele duvidava que toparia fazer a tatuagem mais radical da carreira dele. Pelo Messi, vale qualquer desafio. Amei o resultado, que todos podem ver na minha página no OnlyFans", disse ela ao site.

