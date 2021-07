Bil Araújo, ex-participante do BBB e No Limite - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2021 08:40 | Atualizado 22/07/2021 09:00

Rio - O ex-BBB Bil Araújo arrancou suspiros dos seguidores ao posar de roupão na varanda de um hotel no do Rio de Janeiro. O influenciador, que também participou do "No Limite", compartilhou os registros nesta quarta-feira.

"Felicidade não poderia ser menor com uma vista linda dessa. Quem queria estar assim?", disse ele, que atiçou a curiosidade dos amigos e fãs para saber quem foi a responsável pela foto. "Quem tirou a foto?", disparou uma pessoa. Dentre os nomes cogitados pelas seguidores, a etambém ex-No Limite Carol Peixinho e a cantora Maraisa.