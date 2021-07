Luisa Mell e Carla Zambelli - Reprodução

Publicado 22/07/2021 10:00

São Paulo - Luisa Mell começou a quinta-feira com "sangue nos olhos". A ativista dos direitos dos animais criticou a deputada federal Carla Zambelli após a mesma dizer que o PL "Animal Não é Coisa" apenas prejudica o processo de proteção aos animais. Em texto compartilhado no Instagram, Luisa chamou Zambelli de "mentirosa", pontuou seus argumentos e ainda convidou a parte criticada para debater sobre o assunto.

"Ontem em uma live, Carla Zambelli, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, divulgou uma série de mentiras sobre o PL 'Animal Não É Coisa'. Apoiada pelo biólogo autuado 8x pelo Ibama, Zambelli confundiu sua audiência com desinformação", iniciou Luisa Mell.

"(1) É mentira que o PL #AnimalNaoECoisa acaba ou interfere com o direito de criação de animais silvestres ou domésticos ou mesmo exóticos. (2) É mentira que o PL #AnimalNaoECoisa acaba ou interfere com o uso de cães guia, farejadores ou outras atividades policiais", continuou a ativista.

"(3) É mentira que o PL #AnimalNaoECoisa acaba com a criação de espécies ameaçadas de extinção. (4) É mentira que o PL #AnimalNaoECoisa interfere no abate de animais para consumo. (5) É mentira que o PL #AnimalNaoECoisa impeça as pessoas de terem animais", acrescentou Luisa.

"A verdade que Carla Zambelli não fala e pelo jeito não concorda, é que o PL apenas dá dignidade aos animais compatibilizando o Código Civil com a Constituição e facilitando que pessoas que os maltratam sejam responsabilizadas e punidas", deliberou.

Por fim, Luisa Mell ainda convidou Carla Zambelli para debater o assunto, criando assim um diálogo mais rico sobre o projeto de lei. "Fica meu aqui convite público a Deputada Carla Zambelli para um debate justo sobre o PL comigo, no dia e hora que ela puder, afinal, um debate é com quem tem diferentes pontos de vista sobre um assunto e não com quem pensa igual".

