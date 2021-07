Gil do Vigor - Reprodução

Gil do VigorReprodução

Publicado 26/07/2021 09:40 | Atualizado 26/07/2021 09:43

Rio - Garoto-propaganda de várias marcas e com um quadro no "Mais Você", Gil do Vigor está faturando alto. O ex-BBB respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e contou que já ganhou bastante dinheiro após deixar o reality show.

"Eu ganhei uma bufunfa, já", respondeu Gil ao ser questionado se já havia quadruplicado o valor que recebeu do "BBB 21". Outra pergunta feita foi se ele ficou ou se vendeu o carro que ganhou no programa. "Eu fiquei, mulher. Eu fiquei", disse o economista.

Uma seguidora também perguntou se Gil ficou com Fiuk após o reality. "Não, rapaz. Ele só gosta da cachorrada de amigo. A outra cachorrada não dá. Mas eu amo muito".