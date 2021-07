Thiago Lopes e Andressa Urach - Reprodução

Thiago Lopes e Andressa UrachReprodução

Publicado 26/07/2021 18:29 | Atualizado 26/07/2021 18:33

Andressa Urach contou da onde veio a inspiração para criar o "Mister Bumbum", a versão masculina do "Miss Bumbum". Nas redes sociais, a modelo compartilhou um vídeo do marido em um momento de distração e revelou que Thiago Costa foi o verdadeiro motivo do concurso acontecer.



fotogaleria

Publicidade

Nas imagens, Andressa filma Thiago limpando uma piscina. "Gente, que visão espetacular. Tá vendo aquele piscineiro que gostoso? Olha esse bumbum. Sabia que esse bumbum gostoso, do meu marido, foi a minha inspiração pra criar o Mister Bumbum Brasil 2021?", contou Urach.

Para os interessados, as inscrições do concurso ainda estão abertas. Além disso, Andressa também contou como participar. "Inclusive, as vagas do concurso já estão abertas. É só enviar um direct para o Instagram do Miss Bumbum Brasil. Se você conhece o bumbum lindo e gostoso, assim como do meu marido, te inscreve lá, ou você, ou diz para a pessoa se inscrever, tá bom?".

Publicidade

Ao todo, o "Mister Bumbum 2021" tem 27 vagas, uma para cada estado do país, mais o Distrito Federal. Para participar, o rapaz deverá pagar uma taxa de inscrição de R$ 10 mil.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)