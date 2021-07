Latino. Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2021 16:54 | Atualizado 26/07/2021 16:59

Latino decidiu voltar atrás e lançar a música em parceria com DJ Ivis. Porém, no "Domingo Legal", de Celso Portiolli, o cantor explicou que irá manter a música e doar parte do lucro à Pamella Holanda, ex do DJ. Além disso, as cenas em que Ivis aparecia no vídeo foram retiradas.

“Ela passa a ser sócia da música. Sofreu esse tipo de situação, enfim, a gente decidiu ceder a parte que seria do Ivis para o sustento do filho da Pamella, pra ela tentar se reerguer, uma atitude que a gente teve de forma muito altruísta e de poder colaborar com a situação dela”, explicou Latino a Celso.



Os sócios da música são Latino, Dennis DJ, Rogerinho e Pamella. O dinheiro do lucro será dividido em partes iguais entre eles.

No dia seguinte a Pamella divulgar os vídeos sendo agredida por DJ Ivis nas redes sociais, Latino se manifestou e disse que iria excluir o DJ da canção. "Não vale a pena mantê-lo neste clipe, vou ter que excluí-lo de música, do videoclipe porque não posso pactuar com esse tipo de agressão, sou contra agressão a mulheres, isso não faz parte do meu crescimento. Sei que o prejuízo é incalculável, mas é infinitamente melhor que o prejuízo da Pamella, que é emocional. A gente estava com tudo organizado para o lançamento", disse.