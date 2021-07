Alice Wegmann - Reprodução

Alice Wegmann deu uma entrevista ao podcast "Bom Dia, Obvious" e falou abertamente sobre sexualidade feminina. Para a atriz, o tema está deixando de ser tabu, inclusive para os homens, que estão procurando saber mais sobre o assunto.



"Hoje em dia, eu vejo cada vez mais os homens da minha geração abertos a essa troca e falando sobre vibradores, entendendo mais como os vibradores são um mundo maravilhoso para as mulheres. Então eu acho que cada vez mais isso está se colocando com uma coisa natural", disse.



Mas, mesmo com o desenvolvimento do tema, Alice ainda acredita que o caminho ainda é longo para que haja o entendimento geral sobre o assunto. "É curioso assim, porque eu acho que a gente ainda tem muito pela frente. A biologia do homem é muito mais estudada do que a biologia da mulher. Do que as nossas terminações nervosas, sabe, e de como uma mulher goza. Eu acho que é tanta coisa para ser estudada no universo feminino e que não foi dado o seu devido valor ainda que ainda tem muita estrada pela frente".

Para ela, um dos motivos do atraso é que a sexualidade feminina é reprimida desde muito cedo. "Os meninos são desde sempre estimulados. Ganham as revistas masculinas dos avós, dos pais. E as meninas não. Desde cedo isso se estabelece com uma coisa muito pouco das mulheres, com muito menos poder de escolha e conhecimento", aponta.