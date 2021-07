Duda Reis demonstra apoio a Pamella Holanda após desabafo da ex-esposa do DJ Ivis - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2021 14:34

Rio - Após DJ Ivis vazar áudio de uma briga com Pamella Holanda, a ex-esposa do artista usou suas redes sociais para desabafar sobre as dificuldades que vem enfrentando desde que seu caso veio à público. Nos comentários da públicação, a influenciadora Duda Reis registrou seu apoio à arquiteta vítima de violência doméstica.

"Estamos com você! Você não está sozinha. Eles querem descredibilizar a vítima a todo custo. Lugar de homem agressor é na cadeia!", declarou Duda, que, em janeiro deste ano, registrou um boletim de ocorrência contra Nego do Borel, envolvendo acusações como lesão corporal, violência doméstica, injúria e ameaça.

A modelo continuou: "Eles apelam em todos os momentos para tentar nos silenciar, mas todas as mulheres gritarão por você! Seremos resistência, todas juntas, Pam. Espero que ninguém precise passar pelo o que você passou e pelo o que é a realidade, infelizmente, de milhares de mulheres nesse país", escreveu.

"Que possamos ser ouvidas e que a justiça seja sempre feita por todas nós! Quando uma mulher sai ferida, nenhuma outra fica bem. Força!!! Estamos todas aqui por você", garantiu a influenciadora.

