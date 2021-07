Douglas Souza faz parte do mesmo time que conquistou o ouro nas Olimpíadas Rio 2016 - Reprodução/Instagram

Publicado 26/07/2021 13:46 | Atualizado 26/07/2021 14:12

Rio - Douglas Souza é uma das sensações dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Depois de ganhar milhares de seguidores em poucas horas na semana passada, ele conquistou outra marca neste final de semana: ser o jogador de vôlei mais seguido no mundo. O brasileiro ultrapassou o iraniano Saeid Marouf ao atingir o número de 2,6 milhões de seguidores no Instagram.



"Esse bordão 'Juliette da Olimpíada' é muito bem colocado. Assim como a Juliette, o Douglas virou um fenômeno de crescimento no Instagram, principalmente pela a autenticidade", afirma o especialista em conteúdo estratégico e Marketing Pedro Valério.

No Instagram Stories, Douglas levanta questões da pauta LGBTQIA+, compartilha músicas da Pabllo Vittar e faz brincadeiras com o companheiro de quarto, Maurício Borges, apelidado de "Jorges" por ele. Mas o primeiro viral do atleta foi quando ele sambou e pulou sobre a cama de papelão ao chegar na Vila Olímpica do Japão na semana passada, saltando de cerca de 200 mil seguidores para o primeiro milhão.

Para o especialista em Marketing, o jogador já pode ser considerado um fenômeno e motivos para isso não faltam. Um deles é ele produzir "infotretenimento", ou seja, unir informação sobre os jogos da seleção e muita diversão. "Ele não é só engraçado. Ele também passa informações que são muito exclusivas porque ele está lá nas Olimpíadas, no lugar que a gente não tem acesso e que é um assunto em 'trend' (em alta)", afirma.

Douglas, que foi decisivo na primeira partida da seleção de vôlei, também caiu no gosto popular pela personalidade. "Ele está lá dentro mostrando as Olimpíadas de uma forma legal, engraçada e com a personalidade dele. Ele estoura por isso: pelo assunto 'trend', pela personalidade e por ser divulgado em várias páginas sobre celebridades também", continua.

E não podemos esquecer da representatividade LGBTQIA+. "Temos a maior representatividade LGBTQIA+ em uma edição das Olimpíadas. É legal ele se mostrar sem barreiras, isso dá uma legitimidade muito forte", completa Pedro.

Jogadores mais seguidos

Com 2,6 milhões de seguidores, o ponteiro da seleção brasileira e vencedor Olímpico em 2016 é o jogador de vôlei mais seguido no mundo. Confira lista atualizada na manhã desta segunda-feira:

Douglas Souza – 2,6 milhões

Saeid Marouf - 1,9 milhão

Alyssa Valdez - 1,3 milhão

Bruninho - 1,2 milhão

Pleumjit Thinkaow - 1,2 milhão

Seyed Mousavi - 1,1 milhão

Sabina Altynbekova - 1,1 milhão

Jaqueline – 1,1 milhão

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa