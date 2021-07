Douglas Souza - Reprodução/Instagram

Douglas SouzaReprodução/Instagram

Publicado 23/07/2021 16:21

Rio - Novo fenômeno nas redes sociais , o jogador de vôlei Douglas Souza tem a chance de ser bicampeão olímpico nos Jogos de Tóquio, que começaram nesta sexta-feira (23). Antes mesmo de estrear em quadra, o brasileiro vem conquistando o coração de milhares de internautas e já se cogita sua participação na próxima edição do "Big Brother Brasil 22". O ponteiro da seleção masculina não escondeu o entusiasmo com a ideia.

fotogaleria

Publicidade

"Você já está preparado para passar um tempo fora do vôlei? Porque eu duvido que Boninho e Tiago Leifert não te chamem para o próximo 'BBB'", brincou Galvão Bueno durante a transmissão da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Tóquio. Com animação, Douglas logo respondeu: "Me chamem pelo amor de Deus, estou pronto! BBB aí vou eu. Vou chegar lá e dizer 'vou votar em fulano porque não gosto dele'".

Durante o bate-papo, o atleta ainda falou sobre a surpresa com o sucesso que tem tido nas redes sociais. "Cheguei com 200 mil seguidores e já estou com quase 2 milhões", comentou. No Twitter, internautas ficaram empolgados com a possibilidade do jogador de 1,99 m competir pelo prêmio de R$ 1,5 milhão na casa mais vigiada do Brasil.

Publicidade

Douglas se tornou a nova aposta como influenciador digital após viralizar com seus Stories revelando o que acontece nos bastidores da Vila Olímpica, onde os atletas estão hospedados para os Jogos. Apesar da repercussão positiva, o atleta garante que está focado em conquistar a medalha de ouro para o Brasil junto com a seleção masculina de vôlei.

"Estou aqui no Japão, faltam dois dias para nossa grande estreia, para nosso grande propósito, que é as Olimpíadas, viver isso aqui. Está dando aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, não aguento mais, quero estar em quadra logo. Vou dar uma leve segurada aqui nos Stories", avisou.

Publicidade



Promessa no vôlei desde os 11 anos, quando conquistou o campeonato sul-americano infantil, Douglas teve uma rápida ascensão na internet após celebridades como a vice-campeã do "BBB21", Camilla de Lucas, e Gil do Vigor reagirem aos seus vídeos. Desde então, milhares de internautas acompanham momentos como quando o jogador quase quebrou a cama "antissexo" de seu quarto na Vila Olímpica

Medalhista de ouro em 2016, no Rio, Douglas Souza busca seu bicampeonato olímpico. A seleção masculina de vôlei representará o Brasil pela primeira vez nas Olimpíadas de Tóquio na disputa contra a Tunísia, nesta sexta-feira (23), às 23h05, no horário de Brasília.

Publicidade

O catwalk do Douglas que joga na seleção brasileira de vôlei e vai estar nas olimpíadas. E vamos de torcida pra esse ícone! pic.twitter.com/ylWm1LyAJk — Camilla de Lucas (@camilladelucas) July 20, 2021

eu fico pensando o douglas souza “borges, grava um stories aqui pra mim, vou mostrar como a cama é resistente” KKKKKKKKK pic.twitter.com/0PJN9hUUK7 — lucas paiva (@paiva) July 20, 2021

Publicidade

Seria pedir muito o Douglas Souza (o jogador de vôlei do BR) na próxima edição do BBB?#bbb #douglassouza — Uoxitu (@uooxito) July 22, 2021

douglas souza campeão do bbb 22pic.twitter.com/LDyMdihWVZ — lucas fugitivo :) (@lcomentando) July 20, 2021

Publicidade