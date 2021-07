Sérgio Mamberti - Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2021 15:23

Rio - Sergio Mamberti, ator de 82 anos , está internado em hospital de São Paulo desde a última quinta-feira (15) em uma Unidade de Terapia Intensiva, para tratar uma infecção bacteriana no pulmão. O ator intérprete de Dr. Victor em 'Castelo Rá-Tim-Bum' responde bem aos medicamentos.

Lúcido, ele culpa as baixas temperaturas que atingiram a capital paulista nos últimos dias. "Peguei uma pneumonia com essa mudança do tempo", disse ao Notícias da TV. "Pneumonia é muito chato. Mas tive que pegar uns dias de UTI. Até segunda-feira estou no quarto de novo. Os prognósticos são os melhores possíveis", afirmou.

Mamberti está na unidade de cuidados intensivos por precaução, pois a infecção foi controlada. Ao ser internado, ele fez exames de Covid-19, mas a contaminação foi descartada. Sem intubação ou sedação, Mamberti recebe visitas de familiares na internação.

Monitorado pela equipe hospitalar, ele agradeceu ao carinho e pedidos de melhora. "Obrigado a todos que estão fazendo preces no Brasil. Eu também retribuo. Tem muita gente sofrendo [nos hospitais]. Mas vamos vencer mais essa. Eu estou em rota de alta. Sou um produto justamente dessa aliança da saúde, que se formou em torno de mim", agradece.