Carolina FerrazDivulgação

Publicado 23/07/2021 17:13 | Atualizado 23/07/2021 17:18

O “She is The Boss”, programa de entrevistas da apresentadora e atriz Carolina Ferraz, está em sua segunda temporada e recebe nesta sexta-feira (23) a empresária brasileira Luiza Trajano. O bate papo vai ao ar às 18h, no YouTube oficial da Carolina Ferraz.