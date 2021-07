Carol Castro - Mariana Vianna

Carol CastroMariana Vianna

Publicado 23/07/2021 16:17 | Atualizado 23/07/2021 16:20

Carol Castro confessou ter sentido o peso da pandemia e que ficou bastante abalada com os acontecimentos. Em uma entrevista à revista "Quem", a atriz contou que voltou a fazer terapia por causa do período.



fotogaleria

Publicidade

"Quem não ficou abalado? Não tem como! É uma ficção científica que a gente está vivendo que não esperava", disse.

As sessões são online e semanalmente. Segundo Carol, ela recorreu à ajuda após sentir que estava ficando mal. "Sou o tipo de pessoa que sente muito tudo. Tenho essa coisa de querer salvar o mundo".

Publicidade

"A pandemia chegou num momento em que a gente tem que usar máscaras, mas muitas máscaras caíram. Isso mexeu muito comigo [...] Quando voltei para o Rio, foi um período muito difícil. Eu ficava mal vendo a situação das pessoas que não tinham condições de ficar em casa", explicou.

"Ficava pior ainda porque pensava nas pessoas que tinham realmente motivo para ficar mal porque estavam doentes ou porque não tinham como trabalhar".

Publicidade

Na entrevista, Carol também falou sobre o sentimento de ser vacinada. "Estou muito emocionada por ser vacinada [...] Busco não perder as esperanças... Por mais que seja um período tão obscuro que a gente está vivendo no país, com toda revolta e com toda dor, tento ter essa visão de luz. O gesto de vacinar, para mim, é um respiro, um alívio".