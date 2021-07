Celebridades

Carolina Ferraz e Luiza Trajano promovem debate sobre o protagonismo da mulher no mercado de trabalho

O 'She is The Boss' foi criado para compartilhar boas histórias e ideias e inspirar mulheres que sonham em gerenciar suas próprias carreiras

Publicado 23/07/2021 17:13 | Atualizado há 1 hora