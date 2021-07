Susana Vieira - Reprodução

Susana Vieira compartilhou, nas redes sociais, uma mensagem aos seguidores que não respeitam as medidas de prevenção contra o coronavírus.



Em uma publicação no Instagram, a atriz publicou uma reportagem que mostrava os impactos da pandemia no cotidiano das pessoas e aproveitou para mandar uma mensagem.

"O infectologista acredita que surgirá uma 'nova realidade', em que países com ampla vacinação ainda terão alta circulação do vírus. As vacinas não vêm com objetivo de evitar a transmissão, o grande benefício é diminuir o risco de óbito e hospitalização. Temos que continuar com as medidas de prevenção", escreveu.

"Continuar com a vacinação, usar máscara e evitar aglomerações. Esse item evitar aglomerações não se aplica aos usuários de transporte público. Infelizmente! Que Deus os proteja!".







