Publicado 23/07/2021 17:25

Rio - Desde que venceu o "BBB21", Juliette Freire não deixou de impressionar seus seguidores com ensaios fotográficos deslumbrantes. Nesta sexta-feira (23), a paraibana arrancou elogios de fãs e outras celebridades ao publicar um clique em que aposta em um blazer para compôr o look "all black".

"A cara da mulher de negócios, né?! Acho chique!", brincou a influenciadora na legenda da postagem. Não demorou muito para que seus fãs, os cactos, enchessem a publicação de comentários elogiando a foto. "A cara da riqueza", escreveu uma internauta. "Podia facilmente ser a capa da Forbes!", declarou outra, citando a revista norte-americana conhecida por dar destaque a nomes de sucesso. Até a atriz Carla Diaz decidiu registrar um elogio para a ex-colega de confinamento: "Patroa".

