Bruno e MaluReprodução

Publicado 23/07/2021 17:31 | Atualizado 23/07/2021 17:32

Bruno Scornavacca, ex-integrante do KLB, usou as redes sociais para comemorar a gravidez da namorada, Malu Prange. O casal está à espera de um menino.

Em uma foto abraçando a amada, o cantor se declarou para o filho, que se chamará Ravi. "Chegou no momento onde a vida me surpreendeu, com o maior presente que Deus poderia me dar. Vindo do nada, pra se tornar a coisa mais importante do mundo. Estava eu em um dia normal, indo pra casa da @maluprange em uma sexta à noite, quando no meio do caminho, ela me liga por vídeo, assustada me dando a notícia: 'Estou grávida'!", começou.

"Naquele mesmo segundo, eu fui coberto de benção, e uma tranquilidade sem tamanho, junto com uma paz e felicidade que até eu estava me estranhando rs. Ali eu já soube da benção derramada em cima de mim e nas nossas vidas. A chave da vida foi girada, e tudo 'mudou'. Seremos os pais mais fodas desse mundo", continuou.



