fotogaleria O cantor Kiko, do KLB, embarcou recentemente do Brasil - onde passou a maior parte da pandemia - para a Flórida, nos Estados Unidos, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Chegando lá, o artista fez feio e arrumou confusão na fila da vacinação. Alguns brasileiros que estavam no posto drive-thru onde Kiko e sua mulher, Francine Pantaleão, se vacinaram, relataram que o tumulto começou após o casal ter furado a fila.

"Os donos de uma empresa de aluguel de carros estavam na fila. Eles (Kiko e a mulher) pararam o carro do outro lado e entraram no carro desses empresários que já estava parado na fila. No carro estavam esse casal, os filhos e depois mais eles dois (Kiko e Francine). Foi um maior barraco, porque todos começaram a reclamar, porque já tinha gente há cinco horas na fila. O Kiko e a mulher dele vieram do Brasil e fizeram quarentena em Cancún para então vir pra cá tomar a vacina", conta uma testemunha, que preferiu não ser identificada.

Uma outra testemunha também falou sobre o episódio e revelou que a vacinação foi suspensa temporariamente no local por conta das confusões na fila: "Foi cancelada a vacinação pra todo mundo, por enquanto, porque teve muita desordem. E eu presenciei uma dessas, que foi muito feia e foi com uma celebridade do Brasil que mora aqui, o que me espantou, porque quando a gente mora aqui a gente aprende que não tem o jeitinho brasileiro, que regra é regra. Depois de algumas horas que eu estava na fila, no carro que estava na frente do meu, entraram essa pessoa famosa no Brasil com a mulher. Meu filho já estava morrendo de fome e eles furaram a fila. Algumas pessoas reclamaram, o segurança foi lá tentar conversar com eles, e eles brigando porque iriam ficar lá. No fim eles causaram tanto que conseguiram se vacinar", diz.



Em seu perfil no Instagram, Kiko não falou nada da confusão, é claro. Mas ressaltou que ficaram sete longas horas na fila. "E Deus mais uma vez nos permite desfrutar de todo amor de sua presença em nossas vidas!! Foram mais de 7 horas de fila que certamente carimba um passaporte de oportunidades de viver mais e mais... saúde é o que desejamos as pessoas, nossos amigos, familiares, a cada um de vocês!! Haverá um dia em que a ganância por dinheiro e poder será sobreposta pelo amor ao próximo, e nesse momento, a humanidade fará jus ao privilégio de ser a imagem e semelhança do Criador", escreveu Kiko.



A coluna procurou o cantor para falar sobre o tumulto, mas não teve resposta até o fechamento desta matéria.