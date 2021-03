Kiko e sua mulher Francine furando fila para se vacinar nos EUA Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:57

Depois que esta coluna publicou que alguns brasileiros que moram na Flórida acusaram o cantor Kiko, do KLB, de furar a vez na fila da vacinação em um posto drive-thru, o artista nos procurou para dar sua versão dos fatos. Ele negou que tenha entrado em um veículo de amigos empresários que estava parado mais próximo ao posto para furar a vez das demais que estavam há horas aguardando. Quem esteve por lá, garante que o cantor acabou criando tumulto e revolta em quem aguardava na fila, após ele e sua mulher Francine Pantaleão entrarem num carro que estava mais perto do atendimento.

"Estávamos em 3 carros, com uma distância de 4 carros um do outro! Éramos 6 pessoas, duas em um carro, três no outro, e uma no outro! Chegamos na fila por volta de 9:45 / 10:00 da manhã, por volta de 13:00 horas, o amigo do primeiro carro (que estava uns 7 carros à nossa frente) precisava ir ao banheiro e pediu que um de nós ficasse em seu carro enquanto ele se ausentava. Fui e o aguardei retornar. Quando voltou, sugeriu que retirássemos o nosso carro da fila, liberando a vaga para todos os demais que vinham a seguir e, assim, ficaríamos juntos e agilizaríamos o procedimento para todos. Inclusive, aquelas centenas de pessoas que estavam atrás de nós. Assim fizemos", afirma.

Ele diz ainda que tentou voltar ao seu lugar na fila, após ver o incômodo das pessoas, mas o supervisor teria dito pra eles que não precisava. "Ao ver o incômodo de algumas pessoas que estavam imediatamente atrás do carro deste nosso amigo, o supervisor veio falar conosco e nos prontificamos imediatamente a sair da fila e retornar ao local onde estávamos (7 carros atras). Porém, imediatamente ele nos pediu que ficássemos no carro, um vez que a vacinação era feita POR CARRO, não por número de pessoas e com isto, seria muito mais rápido se realmente fizéssemos daquela forma. Por volta das 17:00 / 17:30 recebemos a vacina, assim como todos os 7 carros de tras e mais dezenas e dezenas de outros que seguiam na fila. Foram mais de 7 horas de uma espera abençoada, sem criar expectativas, pois ninguém sabia ao certo se seríamos ou não vacinados, e estávamos ok com isso. Vários relatos de baderna foram feitos, até mesmo de desrespeito com profissionais da saúde que estavam lá, uma batida entre dois carros em outro momento (que não presenciamos), e uma distorção dolorida da verdade do caso da nossa espera!"

A versão sobre o supervisor ter sugerido que eles permanecessem onde estavam, no entanto, não bate com o relato de uma das testemunhas que estavam na fila e presenciaram a confusão. "Depois de algumas horas que eu estava na fila, no carro que estava na frente do meu, entraram essa pessoa famosa no Brasil com a mulher. Meu filho já estava morrendo de fome e eles furaram a fila. Algumas pessoas reclamaram, o segurança (supervisor) foi lá tentar conversar com eles, e eles brigando porque iriam ficar lá. No fim eles causaram tanto que conseguiram se vacinar", disse a testemunha.

Confira o relato no vídeo abaixo:

Testemunha relata momento em que Kiko do KLB teria furado fila em drive-thru na Flórida pic.twitter.com/Nvuc5si5wN — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 19, 2021

