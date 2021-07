Coronavírus - Arquivo MAIS

Publicado 22/07/2021 19:22 | Atualizado 22/07/2021 19:57

Rio - O Estado do Rio registrou mais três mortes pela variante Delta, nesta quinta-feira. Nesta tarde, havia apenas a notificação de um óbito de um homem de 50 anos, morador de Duque de Caxias. À noite, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou mais três mortes:

- mulher de 73 anos, moradora de Nova Iguaçu;

- mulher de 43 anos, também moradora de Nova Iguaçu;

- homem de 53 anos, no qual o município ainda está sob investigação.

Ainda segundo a pasta, o Rio tem um dos maiores programas de vigilância genômica da covid-19 de todo o Brasil. Na última rodada, quando 380 amostras foram analisadas, os dados mostraram que aproximadamente 78% eram da variante P.1 (Gama/Brasil) e cerca de 16% da variante B1.617.2 (Delta).

Dessa forma, é possível afirmar que foi identificada circulação da variante Delta no estado. A variante P.1 ainda continua sendo a mais frequente.

A SES ressaltou que, independentemente da cepa do vírus ou linhagem, as medidas de prevenção e métodos de diagnóstico e tratamento da covid-19 seguem os mesmos, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social. A quarentena de 14 dias é fundamental para qualquer pessoa com sintomas e/ou diagnóstico da doença, qualquer que seja a variante.

Além disso, é importante que os municípios continuem avançando no processo de vacinação contra a covid-19. Estudos mostram que as vacinas hoje disponíveis no Brasil são eficazes contra a variante Delta, principalmente quando há a aplicação das duas doses do esquema vacinal.