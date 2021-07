Durante o 29° Boletim Epidemiológico do Rio, o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, pediu aos cariocas que mantenham as medidas restritivas e não se atrasem para a vacinação - Reprodução

23/07/2021

Rio - O secretário municipal da Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, fez um pedido, nesta sexta-feira, para que os cariocas não deixem para se vacinar em dias de repescagem. Ele revelou ainda que "muitas empresas estão impedindo que seus funcionários se liberem do trabalho para se imunizarem contra a covid-19 na data correta", o que, segundo ele, tem prejudicado a campanha na cidade e gerado prejuízos sobretudo à logística do município.



"É muito importante que as pessoas procurem se vacinar no seu dia. Quando elas deixam para se vacinar na data de repescagem, elas causam uma flutuação na demanda muito grande nas unidades de saúde e prejudicam a logística da campanha toda. Além de se prejudicarem, prejudicam as pessoas à sua volta. Então, é muito importante que as pessoas se vacinem na data correta, que foi marcada, que se programem para isso, e que as empresas tenham a sensibilidade de liberar os profissionais para essa vacinação. A gente ainda vê muitos empregadores que não liberam os seus profissionais para se vacinarem, por isso muitas das vezes eles vão no dia da repescagem", afirmou Soranz.



O secretário também entrou em detalhes sobre os prejuízos provocados na área da logística, explicando que a prefeitura faz um planejamento para receber uma quantidade estimada de pessoas. Quando determinado contingente não comparece para se vacinar, a estrutura física do município fica ociosa e perde a capacidade de proteger a população mais rapidamente. Ele explicou ainda que essas flutuações desequilibram o balanço feito pela secretaria para distribuir as vacinas, e revelou que em um dia em que a previsão estimada era de vacinar 30 mil pessoas, foram imunizados 74 mil. "Tivemos uma flutuação de demanda muito grande na quarta-feira (21) e na quinta (22), e esperamos que isso não aconteça mais", afirmou.



Calendário de vacinação para os próximos dias



O município do Rio vai vacinar a partir deste sábado (24) pessoas de 35 anos ou mais no horário da manhã, entre 8h até 12h. O calendário na semana seguinte será de duas idades a cada três dias, garantindo a cobertura entre quem tiver 34 e 33 anos. A repescagem para a próxima semana acontece na quarta-feira (28) e sábado (31).

