Rio - A circulação de pessoas vem aumentando na cidade do Rio. Os dados, obtidos junto às empresas de transporte público, ainda estão longe dos níveis pré-pandemia. Porém, é possível perceber um sensível crescimento nos últimos meses. No metrô, por exemplo, houve aumento de 13,5% na média de passageiros diários no mês de julho na comparação com abril.

Em números absolutos, o metrô registrou, em julho, um de aumento 48.253 passageiros por dia em relação ao mês de abril: média diária de um total de 406.759 neste mês contra 358.506 em abril. De acordo com dados da concessionária Metrô Rio, a circulação vem aumentando a cada mês. Em junho, foram 395.401 usuários em média por dia. Já em maio, 384.255.

Também houve aumento, embora menos expressivo, na circulação diária de pessoas nos trens nos últimos meses. De acordo com dados da SuperVia, o mês de julho registrou um aumento médio de dois mil passageiros por dia em relação a junho: 304 mil pessoas em circulação neste mês contra 302 mil no mês anterior. Já em maio, a média diária total foi de 301 mil passageiros e, em abril, 287 mil. Na comparação entre abril e julho, portanto, houve aumento de 6%.

Procurado pelo DIA, o Rio Ônibus informou que está fazendo o levantamento dos dados solicitados em relação à circulação de passageiros nos ônibus da cidade.

Pessoas circulam sem máscara em Madureira

Na tarde desta sexta-feira, o DIA registrou movimento intenso nas áreas comerciais do bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio. Não era incomum ver pessoas circulando sem máscaras ou com o equipamento de proteção sendo utilizado de forma equivocada. O comportamento preocupa diante da circulação da variante delta do novo coronavírus que, segundo especialistas, é comprovadamente mais transmissível que as demais.

"Quanto a maior transmissibilidade não há dúvida. Porém, ainda não se sabe se a variante delta é mais letal ou não. Mas ela pode resultar em um maior número de mortes, já que é mais transmissível", diz a infectologista Tânia Vergara, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio.

Diante do aumento da circulação nos transportes públicos, ela afirma que as pessoas devem fazer o que está a seu alcance para se proteger: se vacinar, retornar ao posto para tomar a segunda dose, usar a máscara corretamente e higienizar as mãos com frequência:

"O aumento na circulação de pessoas é esperado, pois praticamente todas as empresas voltaram ao trabalho presencial. Nos transportes, é preciso que as pessoas façam sua parte. Mesmo com lotação, o que impede o distanciamento social, a utilização da máscara ajuda. E ela deve ser usada corretamente. Se a pessoa usa a máscara no queixo ou pendurada na orelha, não está usando máscara. É apenas um adereço não um item de proteção", diz Tânia Vergara, reforçando que o equipamento deve ser trocado a cada três horas:

"Quando a máscara fica molhada, ela perde a efetividade".

Transportes pré-pandemia

Embora a circulação de pessoas venha aumentando nos transportes, o número de passageiros ainda é bem inferior ao verificado antes da pandemia. O metrô, que hoje registra uma média diária de 405 mil passageiros, transportava cerca de 900 mil por dia antes de março de 2020, quando tiveram início as medidas de isolamento social: o número atual corresponde a uma queda de 55% de usuários.

Já nos trens, a média de passageiros por dia antes da pandemia era de 600 mil. Atualmente, segundo a SuperVia, o número gira em torno de 300 mil usuários: redução de 50%.