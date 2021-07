Publicado 24/07/2021 15:46 | Atualizado 24/07/2021 15:46

Rio - Equipe da Diretoria de Diversões Públicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) vistoriou quatro casas noturnas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na madrugada deste sábado, 24. Segundo a corporação, dois estabelecimentos foram flagrados desrespeitando as regras de ouro de combate à Covid-19 por promover aglomeração.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a casa noturna All In foi interditada pela equipe do CBMERJ. O estabelecimento Pirâmide funcionava apesar de interdição prévia (Auto de Interdição n° 0479). O evento foi encerrado e a situação foi informada à Polícia Militar (PM), de acordo com os Bombeiros.

Desde 25 de novembro de 2020, o CBMERJ já realizou 891 procedimentos administrativos - entre emissão de notificações, autos de infração e interdição em todo o Estado. Ao todo, neste período, foram 196 interdições.