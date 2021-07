Manifestantes fazem protesto contra Jair Bolsonaro no Centro do Rio - Robson Moreira / Agência O DIA

Publicado 24/07/2021 10:37

Rio - Manifestantes foram às ruas, na manhã deste sábado (24), para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em diversos estados. No Rio, o ato começou às 10h com concentração na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, na altura do Monumento a Zumbi dos Palmares. A previsão é que a saída seja a partir das 11h. De máscara, os manifestantes carregam bandeiras contra o governo federal e pedem o impeachment do presidente. Organizada por diversos movimentos sociais e partidos políticos, a Campanha Fora Bolsonaro também será realizada em outras 20 cidades do estado.

Este é o quarto grande ato convocado pela Campanha Fora Bolsonaro RJ. A manifestação também contará com apresentações culturais com as cantoras Indiana Nummo e Marina Iris; performances em celebração ao 25 de Julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha; participação do Slam das Minas e ato musical em homenagem aos mais de 540 mil mortos pela covid-19.

A expectativa do organizadores é reunir cerca de 70 mil pessoas, um público maior do que o registrado no último protesto, realizado no dia 3 de julho

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Avenida Presidente Vargas, pista central no sentido Candelária, está interditada entre os Correios e a Rua de Santana por conta de manifestação. O trânsito está intenso na via.

