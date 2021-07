Estado do Rio registrou 142 mortes e 1.718 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução

Estado do Rio registrou 142 mortes e 1.718 casos de covid-19 nas últimas 24 horasReprodução

Publicado 24/07/2021 17:29 | Atualizado 24/07/2021 17:31

Rio - Neste sábado, 24, o estado do Rio registrou 142 mortes e 1.718 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 58.361 óbitos e 1.013.744 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste sábado.



Segundo a secretaria, 944.924 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 1.291 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria Covid está em 36,9%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 57,8%.

Publicidade

Vacinação na capital

Publicidade

Em entrevista no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, com a chegada de imunizantes nesta semana, o secretário prevê a manutenção do calendário previsto anteriormente pela prefeitura do Rio. "Nossa expectativa é manter esse calendário e vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos até o dia 18 de agosto, mas para isso a gente precisa receber novas doses de imunizantes contra a covid-19. A gente espera que até o final desta semana receba doses do Ministério da Saúde para continuar a campanha de vacinação", afirmou ele.