MC Marcinho Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2021 13:17 | Atualizado 24/07/2021 13:34

Rio - MC Marcinho precisou ser internado às pressas em um hospital particular do Rio de Janeiro. A assessoria do funkeiro comunicou, na manhã deste sábado, que ele deverá ser submetido a uma cirurgia cardíaca após "estado instável de seu coração".



"Aos amigos, fãs, contratantes do Mc Marcinho. Nosso príncipe do funk, MC Marcinho, encontra-se internado, com probabilidade de intervenção cirúrgica, proveniente de um estado instável de seu coração. Pedimos suas orações e contamos com a compreensão de todos neste momento. Cremos que em breve ele estará de volta a suas atividades profissionais. Agradecemos a todos pelo carinho, companherismo", escreveu a equipe do funkeiro nas redes sociais.

Não é a primeira internação de MC Marcinho nos últimos meses. Em janeiro deste ano, o cantor do hit "Glamurosa" ingressou em um hospital e permaneceu internado por três meses , sendo quatro dias em coma, após uma cirurgia para tratar uma infecção no pé. Em outubro de 2020, ele também ficado internado em um CTI por 11 dias para tratar da covid-19.