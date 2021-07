Nilton Caldeira publicou fotos ao lado da mãe - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 24/07/2021 13:25 | Atualizado 24/07/2021 13:26

Rio - A mãe do vice-prefeito do Rio e secretário de Habitação, Nilton Caldeira, morreu, na sexta-feira, aos 91 anos. Ela estava internada há quase duas semanas em um hospital particular na Tijuca para tratar de uma infecção urinária. Em janeiro, Caldeira já havia perdido o pai, Nilton Caldeira Fonseca.

Pelas redes sociais, Nilton lamentou a morte da mãe. "Depois de 69 anos de casados, sabia que ia ser muito difícil você seguir sem ele, vocês eram um só. É muito difícil pensar no mundo sem vocês, mas o exemplo estará para sempre guardado em quem eu sou. Só consigo agradecer a Deus pela benção de ter sido seu filho", escreveu o vice-prefeito.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, desejou força ao companheiro de Executivo. "Querido amigo, lamento muito. Meu abraço carinhoso". Em junho, Paes perdeu o pai, Valmar Souza Paes, após complicações pela covid-19. Valmar, de 78 anos, chegou a ser intubado, e se recuperava desde abril.