Rio tem previsão de céu claro e temperaturas mais altas no final de semanaRobson Moreira

Publicado 24/07/2021 11:01

Rio - O frio deu uma trégua aos cariocas e a previsão é de sol e temperaturas mais altas neste final de semana no Rio. De acordo com o Alerta Rio, um sistema de alta pressão influenciará nas condições do tempo na capital fluminense neste sábado (24). Com isso, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e uma possível névoa úmida no início da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 12°C e máxima de 28°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias.



No domingo (25), a previsão segue de céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 30ºC e mínima de 13ºC.

Ainda segundo o Alerta Rio, até terça-feira (27), um sistema de alta pressão permanecerá atuando sobre o município. Com isso, o céu irá variar entre claro a parcialmente nublado e as temperaturas devem aumentar gradativamente, variando entre 13°C e 33°C ao longo do período. Sem previsão de chuva nesses dias.

Na quarta-feira (28), uma frente fria chega ao município e o tempo ficará instável. Há previsão de chuva fraca a partir do período da noite e as temperaturas voltam a cair.

Confira a previsão da semana:

Domingo: Céu claro a parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 30ºC / 13ºC

Segunda-feira: Céu claro a parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 32ºC / Mínima: 14ºC

Terça-feira: Céu parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 33ºC / Mínima: 17ºC

Quarta-feira: Céu nublado a parcialmente nublado. Previsão de chuva fraca no período da noite.

Máxima: 28ºC / Mínima: 17ºC