Homem é preso com arma do exército argentino no Sul do estado Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 24/07/2021 08:10 | Atualizado 24/07/2021 08:45

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de sexta-feira (23), um homem que estava com três armas de fogo, na BR-116, em Caiçara, no município de Piraí, no Sul do Rio. Uma das armas era do exército da Argentina. Um distintivo policial e camisas da Polícia Civil também foram encontradas com ele. A prisão aconteceu durante uma operação contra a entrada de armas e drogas no estado. O homem não teve a identidade revelada.

De acordo com a PRF, policiais fizeram uma abordagem a um ônibus que estava vindo de São Paulo com destino à Vitória, no Espírito Santo. Durante a revista, uma mochila com as armas foi encontrada no compartimento superior do veículo.

Os agentes encontraram, dentro da bolsa, duas pistolas, uma delas do exército argentino, um revólver, um distintivo policial, três algemas, duas camisas da Polícia Civil, duas balaclava, dois coldres e um porta algema. A polícia ressaltou que todas as armas estavam com munição e prontas para uso.



O dono da mochila confessou que estava vindo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina e entregaria a mochila na Rodoviária de Vitória. Pelo transporte, ele receberia o valor de R$ 1,5 mil.