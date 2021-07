Arma apreendida entregue na delegacia - Foto/Divulgação

Publicado 19/07/2021 13:01

Guapimirim – Dois homens foram presos no bairro de Parada Modelo, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desse domingo (18/7). Com os acusados Michel Silva Oliveira e Waldemir Muniz Cardoso foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, da marca Rossi, mais 13 munições calibre 38 intactas.

Os suspeitos estavam num veículo Gol preto, quando foram abordados por agentes do 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM). De acordo com as investigações, a arma, supostamente, pertence a Waldemir Muniz Cardoso. Os acusados e os itens apreendidos foram levados a 67ª DP (Guapimirim).

A prisão dos acusados foi feita com base no artigo 16 da Lei 10.826/2003, que trata sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e de munição.