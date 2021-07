É preciso levar um documento com foto, Cartão do SUS e um comprovante de residência. - Divulgação/Arquivo

É preciso levar um documento com foto, Cartão do SUS e um comprovante de residência.Divulgação/Arquivo

Publicado 19/07/2021 06:30

Guapimirim – Pessoas com 32 anos ou mais, sem comorbidades, poderão se vacinar contra o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir desta segunda-feira (19/7), das 8h às 11h.

A vacinação ocorrerá nos seguintes locais:

*Posto de Saúde do Orindi (KM 11).

*Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

*Posto de Saúde da Vila Olímpia.

*Drive-thru no bairro Cotia.

*Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

*Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

É necessário levar um documento com foto (ex: identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho ou carteira de entidade de classe profissional), um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone) no próprio nome ou do cônjuge e o Cartão do SUS.

Até o último sábado (16), já tinham sido aplicadas 35.792 doses de vacinas nessa cidade, sendo 27.529 para primeira dose e mais 8.263 para segunda dose. São usados imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

Guapimirim já contabilizou 5.413 casos confirmados de Covid-19 e 174 óbitos num intervalo de aproximadamente um ano e meio desde o início da pandemia em território brasileiro.