Material entorpecente apresentado na delegacia - Foto: Izaias França

Publicado 17/07/2021 19:36

Guapimirim – Uma mulher de 52 anos foi presa na tarde deste sábado (17/7), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por tráfico de drogas. Com a acusada, identificada como Maria Rosana da Rocha, foram encontradas 236 cápsulas de cocaína de R$ 10 cada, 36 cápsulas de cocaína de R$ 40 cada, 10 tiras de maconha de R$ 35 cada, seis munições calibre 40 intactas, três cartuchos calibre 40 deflagrados, dois rádios transmissores e R$ 35 em espécie.

A prisão ocorreu na Rua 3, no bairro Limoeiro. Policiais do 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM) faziam o patrulhamento de rotina, às 14h30, quando se depararam com alguns suspeitos, que atiraram contra os agentes. Houve troca de tiros e perseguição. Não houve feridos no confronto.

Parte dos entorpecentes apreendidos foi encontrada com a acusada e outra parte enterrada numa mata próxima. Todo o material apreendido foi levado a 67ª DP (Guapimirim).

Rosana Maria da Rocha possui três anotações criminais: duas por tráfico de drogas, com base no artigo 12 da extinta Lei nº 6.368/1976, que se transformou na Lei nº 11.343/2006; e uma por roubo, com base no artigo 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940). O Dia apurou a mulher presa, supostamente, também teria ligações com o crime organizado em uma favela na Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

A participação de mulheres no crime com entorpecentes

Ler uma reportagem sobre uma senhora de mais de 50 anos envolvida em tráfico de drogas ainda causa certo espanto. A participação de mulheres no mundo do crime é cada vez mais comum do que se imagina. No último dia 4 de abril, por exemplo, policiais militares do 34º BPM prenderam, também no bairro Limoeiro, Alessandra Alves Guimarães, de 26 anos, e o companheiro dela, Marcos Aurélio dos Santos, de 31 anos. Com o casal foram apreendidos 57 pinos de pó de R$ 10 cada, 55 trouxinhas de maconha de R$ 20 cada, 19 trouxinhas de maconha de R$ 10 cada e mais 10 trouxinhas de maconha de R$ 35 cada.

Os agentes tinham ido a uma residência em busca de um suspeito por tráfico de drogas. Questionada, Alessandra Guimarães teria mentido aos policiais, ao dizer que o marido não estaria em casa. Marcos dos Santos foi encontrado no andar de cima do imóvel. O acusado é oriundo do Morro da Fé, no Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a polícia investigava uma “boca de fumo” que funcionava a pleno vapor no mencionado bairro.