Sede do Detran em GuapimirimFoto/Arquivo

Publicado 14/07/2021 20:10

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo sábado (17/7). Serão oferecidos serviços como emissão da carteira de identidade, emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mudança ou adição de categoria, alteração de dados e troca de permissão para dirigir (PPD) para carteira definitiva.

O atendimento ocorrerá mediante agendamento prévio no site (www.detran.rj.gov.br) ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, no horário das 6h às 21h. Ao todo, serão oferecidas 7,9 mil vagas em 134 unidades espalhadas em municípios fluminenses. As inscrições foram liberadas no início da tarde desta quarta-feira (14/7).

Cerca de 150 mil pessoas já foram atendidas nessa série de mutirões realizados aos sábados, que já está em 33ª edição. O atendimento em fim de semana tem ocorrido desde a volta dos serviços, que tiveram de ser suspensos em decorrência da pandemia de coronavírus (Covid-19) no ano passado.

O órgão pede que os usuários respeitem o horário de agendamento, sem antecipação nem atrasos, para evitar aglomerações e longas filas.

Isenção de taxas para pessoas com deficiência

Cabe destacar que pessoas com deficiência são isentas de taxa para a emissão de primeira ou segunda via da carteira de identidade e também de emissão ou renovação da CNH. É o que diz a Lei Estadual nº 4.883/2006.

Para requerer a isenção, é preciso abrir um processo administrativo na sede do Detran.RJ, no Centro do Rio, ou em alguma das unidades do Ciretrans e do Sats, e apresentar um laudo médico, com data inferior a 180 dias (seis meses), contendo o tipo e o grau de deficiência, além do código da tabela de Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Caso o pedido seja aceito, o solicitante será chamado para ir ao Detran.RJ, para realizar os exames médicos relativos ao serviço. Esses exames são pagos. Para obter uma carteira de motorista totalmente, gratuita, a pessoa com deficiência poderá se inscrever no programa Cidadania sobre Rodas, do próprio órgão, para receber aulas teóricas e práticas de direção.

Outros serviços do Detran.RJ

Moradores de Guapimirim que precisarem de outros serviços terão de se dirigir a alguma das filiais do Detran.RJ em outros municípios. Entre os demais serviços estão: emissão de carteira da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), transferência de propriedade de veículo, blindagem, intenção de venda, mudança de cor, transformação de combustível, baixa de inclusão e alienação, 2ª via de CRV, alteração de nome e/ou razão social ou inclusão de ANTT.