A vacina ajuda a salvar vidas - Ascom PMG / Divulgação

A vacina ajuda a salvar vidasAscom PMG / Divulgação

Publicado 14/07/2021 06:35

Guapimirim – Pessoas com 33 anos ou mais, sem comorbidades, que não conseguiram se vacinar contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terão uma nova chance, nesta quarta-feira (14/7). A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uma repescagem, o que inclui pacientes que deixaram de tomar a segunda dose. O horário é das 8h às 11h para ambos os casos.

Para quem for tomar a primeira dose, o local é a Base de Imunização, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.

Publicidade

Já para quem for tomar a segunda dose, a vacinação ocorrerá nos seguintes locais: nos postos de saúde dos bairros Orindi (KM 11), Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia, além do Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo, e da Base de Imunização, no Centro.

É preciso levar um documento com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de residência.

Publicidade

A vacinação para pessoas a partir dos 33 anos tinha começado na última segunda-feira (12). Já na terça-feira (13), não houve imunização no referido município.