Cachoeira Véu da Noiva - Foto: ICMBio

Publicado 13/07/2021 13:33

Guapimirim – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está contratando agentes ambientais temporários para atuarem no Parque Nacional Serra dos Órgãos (Parnaso) em regime temporário de 24 meses (dois anos). Esses funcionários atuarão nas três sedes – Guapimirim, Teresópolis e Petrópolis – e na parte alta (Castelos do Açu e Pedra do Sino) e terão atribuições como controle de acesso às portarias, com orientações aos visitantes, manejo e sinalização de trilhas, no apoio administrativo e também na manutenção e limpeza de áreas verdes quanto na limpeza predial.

O motivo é o encerramento programado do contrato de apoio à visitação, com término previsto para o próximo dia 30 de julho. Com isso, as visitas poderão ficar suspensas sem as novas contratações.

“Você sabia que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos terá o encerramento programado do seu Contrato de Concessão de apoio à visitação em 30/07/2021?”, publicou o Parnaso nas redes sociais.

“Como estratégia para continuidade dos serviços até que uma nova delegação de serviços ocorra, e buscando sempre melhorar a experiência dos visitantes, o ICMBio está selecionando Agentes Temporários Ambientais que terão como missão apoiar as atividades de monitoramento, ordenamento e estruturação da visitação em todo o Parnaso, com especial atenção para as 3 sedes (Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim) e parte alta (Castelos de Açú e Pedra do Sino)”, continuou o Parnaso.

O ICMBio também está contratando como temporários brigadistas de prevenção e combate a incêndios.

O Parnaso é administrado pelo ICMBio, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Foi criado em 1939, ocupa 20.024 hectares e está localizado entre os municípios de Guapimirim, Teresópolis, Petrópolis e Magé. O local abriga 130 animais ameaçados de extinção, mais de 2.800 plantas catalogadas, 105 espécies de mamíferos, 462 espécies de aves, 103 espécies de anfíbios e 83 espécies de répteis. Na sede Guapimirim, por exemplo, abriga o Museu Von Martius e a Capela Nossa Senhora da Conceição do Soberbo. O monumento mais conhecido é o Dedo de Deus, pico de 1.692 metros de altitude situado em território guapimiriense e que é destino de amantes de esportes radicais.

Sobre as vagas

Ao todo serão oferecidas 36 vagas, sendo 34 para cargos de nível I e duas vagas para cargos de nível II. Para ambos os cargos, exige-se apenas o Ensino Fundamental incompleto.

* Nível I: destinado à composição da equipe de colaboradores de forma geral, com atuação nas três sedes. A remuneração é de um salário mínimo (R$ 1.100,00) mais auxílios legais, descritos mais abaixo.

* Nível II: destinado à execução e supervisão dos trabalhos de campo em Teresópolis e Petrópolis. Corresponde à chefia de esquadrão de brigadas de incêndio. A remuneração é de um salário mínimo e meio (R$ 1.650,00) mais os auxílios legais.

Os auxílios legais para os níveis I e II são: auxílio transporte para o deslocamento ao município do local de trabalho, auxílio alimentação de R$ 458 e assistência pré-escolar até os 6 anos no valor de R$ 321.

O processo seletivo será de caráter eliminatório e classificatório, com avaliação curricular a partir de critérios de pontuação definidos em edital.

As inscrições são gratuitas, presenciais, das 8h às 17h, começaram na última segunda-feira (12/7) e terminam na próxima quinta-feira (15). Podem ser feitas nas sedes Teresópolis e Petrópolis.

Parnaso: Avenida Rotariana, s/nº – Soberbo – Teresópolis.

APA Petrópolis: Estrada da União Indústria, 9.722 – Itaipava – Petrópolis.

Os candidatos podem imprimir a ficha de inscrição e entregá-las já preenchidas. Mais informações sobre o edital e contrato de trabalho podem ser obtidas no link https://www.gov.br/icmbio/pt-br/servicos/seja-um-brigadista/2021/processo-seletivo-agente-temporario-ambiental-parque-nacional-da-serra-dos-orgaos-ii.