Por O Dia

Publicado 08/07/2021 20:50

Guapimirim – As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão abertas nas quatro unidades de ensino que dispõem dessa modalidade. O prazo é até o próximo dia 16 de julho (sexta-feira). Podem se inscrever os candidatos que tenham mais de 15 anos, quem nunca estudou ou quem ficou algum tempo sem estudar e pretende retornar para concluir os estudos.

No ato da matrícula, é preciso ter em mãos cópia dos seguintes documentos: identidade, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração escolar, Cartão do SUS e duas fotos 3x4. No caso dos estudantes menores de 18 anos, também é preciso levar cópia da identidade e do CPF do responsável legal.

Os alunos deverão se inscrever numa das seguintes escolas que oferecem tal modalidade, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, segundo a Secretaria Municipal de Educação:

* Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella

Estrada Rio-Teresópolis, KM 107 – Parada Modelo

* Escola Municipal Fazenda Sernambetiba

Rua José Maria da Silva, 2.436 – Gleba Sete

* Escola Municipal Maximino José Pacheco

Rua Alcindo Guanabara, 209 – Vila Guapi

* Escola Municipal Simão da Motta

Rua Saturno, 44 – Vila Olímpia