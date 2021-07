EM Castro Alves no bairro Caneca Fina - Foto: Arquivo

Publicado 12/07/2021 11:51

Guapimirim – O retorno do ensino presencial para todas as turmas e escolas da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já tem data marcada: a partir do próximo dia 2 de agosto. Foi o que anunciou a Secretaria Municipal de Educação.

“(...) É com muita alegria, muitas expectativas que a Secretaria de Educação os recebe. Nossas escolas estão seguindo os protocolos para o retorno neste momento, cuidando dos funcionários e dos alunos para que esses se sintam seguros e acolhidos depois de tanto tempo (...)”, manifestou a secretaria nas redes sociais.

As aulas haviam retornado, no último dia 21 de junho, em algumas escolas para as turmas do Pré-Escolar ao 5º ano, do 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no sistema híbrido, presencial e online. Por esse sistema há um revezamento para evitar a lotação nas salas e, assim, garantir o cumprimento de medidas sanitárias como o distanciamento social, por exemplo, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19) que assola o Brasil e o mundo. Durante uma semana, um grupo de alunos estudava diretamente do colégio, enquanto que outra parte, de casa. E na semana seguinte ocorria o inverso.

O retorno parcial serviu como um período de testes e ajustes para avaliar os potenciais riscos para alunos, professores, diretores, merendeiras e faxineiras. Por enquanto, não se soube de nenhum caso de contágio decorrente da volta das atividades semipresenciais.

Inclusive, as inscrições para a EJA, na rede municipal de ensino, estão abertas até o próximo dia 16 de julho, em quatro escolas, para alunos com mais de 15 anos, conforme noticiado por O Dia.

A volta às aulas está sendo possível graças ao fato de os profissionais de educação estarem se vacinando e o município estar classificado na bandeira amarela no mapa de risco da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Os dados mais recentes, divulgados nessa sexta-feira (9/7), reforçam que Guapimirim se mantém nessa posição. Na prática, isso significa que o risco de contrair a doença é baixo.

O ensino presencial tinha sido suspenso em março de 2020, por conta da pandemia. Guapimirim já contabilizou desde então 5.334 casos confirmados e 171 óbitos.

O recesso escolar vai entre 16 de julho e 1º de agosto.