Agente de saúde aplicando vacina - Foto: Arquivo

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 07:05

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, convoca a população, numa repescagem, para tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19), nesta sexta-feira (9/7), das 8h às 11h. O chamado é para quem está em atraso com a segunda dose, nos seguintes locais: Posto de Saúde do Orindi; Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas; Posto de Saúde da Vila Olímpia; Drive-thru no bairro Cotia; Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro; e no Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Também haverá repescagem de vacinação para pessoas com 34 anos ou mais, sem comorbidades, que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19), nesta sexta-feira (9/7), das 8h às 11h, em apenas dois postos: Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro; e no drive-thru, no bairro Cotia.

Ontem (8) foi a vez das pessoas a partir dos 34 anos, sem comorbidades, de tomarem a vacina contra o Sars-CoV2.

Os pacientes deverão levar o cartão do SUS, um documento com foto (ex.: identidade, carteira de trabalho, de habilitação ou de classe profissional) e um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de água ou de telefone).