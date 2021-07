Reprodução - Foto: Arquivo

Publicado 13/07/2021 19:35

Guapimirim – Idosos com 65 anos ou mais que ainda não têm o Riocard Sênior poderão solicitar o cartão em Guapimirim, nessa quarta-feira (14/7), das 9h às 17h, no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude, situado na Rua Eduardo Garcia nº 10, no Centro, ao lado da Praça da Emancipação.

É preciso levar original e cópia dos seguintes documentos: identidade, CPF e comprovante de residência.

Com o Riocard Sênior, o idoso pode utilizar gratuitamente ônibus municipal e intermunicipal no estado do Rio de Janeiro.

O atendimento em Guapimirim funciona na segunda quarta-feira de cada mês. O serviço voltou a ser oferecido no município em junho passado, depois de mais de um ano interrompido, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19).

Com o atendimento em território guapimiriense, o morador de Guapimirim não precisa se deslocar até Duque de Caxias ou o Rio para requerer o cartão de passagem.