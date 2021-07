Manuseio do camarão marinho na fazenda biomar - Foto montagem/Divulgação

Publicado 14/07/2021 11:13

Guapimirim - Risoto de camarão, bobó de camarão, rissole de camarão, camarão frito com limão... Tudo isso é bom demais. Pena que nem todos podem comer, porque em algum momento da vida apresentam alergia. E um desses motivos pode ser o uso de metabissulfito de sódio (Na2S2O5), conservante utilizado para evitar a melanose, ou seja, evitar o aparecimento de manchas negras logo após a despesca, já que o processo de decomposição se inicia logo após a retirada de seu ambiente. Mas, em Guapimirim é possível se deliciar dessa iguaria sem o uso de tal produto químico.

A despesca consiste em retirar os camarões dos viveiros de engorda e mergulhá-los numa solução de metabissulfito de sódio, com temperatura de 5ºC e mantida em gelo.

O metabissulfito de sódio é usado como corante branqueador na indústria da cerâmica e do cortume, por exemplo, e também para a remoção de tocos de árvores. Como aditivo alimentar pode causar asma, irritação na pele e no estômago.

Em Guapimirim não há praia, mas, em compensação, tem cachoeiras e rios. Água doce em abundância. A ideia de criar camarão marinho em água doce surgiu em 2014 pelo empresário Luciano de Carvalho. Ele já conhecia essa cidade, mas, com o aumento da violência na capital fluminense e os altos impostos e alugueis, ele decidiu se mudar com a família para esse município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A partir de 2018, o projeto começou a ser iniciado e mesmo com a pandemia de coronavírus (Covid-19), no início de 2020, ele decidiu continuar, por não haver outra alternativa, já que tinha investido dinheiro e tempo nesse novo empreendimento.

“Já estamos no quarto ciclo de produção. Ainda é uma fase embrionária do projeto. Ele é bem complexo e a pandemia aumenta o desafio. Nossa perspectiva no futuro é de produzirmos uma tonelada de camarão por mês. Nossa proposta é levar até os consumidores fluminenses um camarão extremamente fresco e, o principal, sem o metabissulfito de sódio, que é um conservante utilizado em 99% dos crustáceos encontrados no mercado do Sudeste”, contou o empresário ao O Dia.

O uso do produto químico é regulado e limitado a 100 ppm (partes por milhão). Em excesso, polui o meio ambiente e em excesso pode ser perigoso para a saúde. Uma das causas da alergia pode ser a presença de enxofre na forma de sulfito. Outra possível causa de reações alérgicas é a presença da tropomiosina, uma proteína comum encontrada na carne de crustáceos como camarão, siri e caranguejo e lagosta, por exemplo.

A procura por produtos saudáveis e sem produtos químicos tem sido cada vez maior. Além de camarão sem metabissulfito de sódio, em Guapimirim também é possível comer alimentos orgânicos e sem agrotóxicos produzidos na agricultura familiar.

A Fazenda Biomar Camarões Premium fica na Rua Eduardo Pereira Martins, 17 - Vale das Pedrinhas, Guapimirim.

Telefone para contato (21) 98283-3330