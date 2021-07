Material apreendido pela PM na ação - Divulgação/ PM

Material apreendido pela PM na ação Divulgação/ PM

Publicado 16/07/2021 14:22

Policiais Militares do(Meriti) conseguiramum homemde integrar ona comunidade do, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Na ação, houve confronto e o detido foi baleado, sendo socorrido pela PM até o Hospital Municipal de São João de Meriti.

Segundo informações do Batalhão, agentes estavam em patrulhamento pela rua Gil de Queiroz, no Parque Analândia, quando tiveram a atenção voltada para um indivíduo em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta. A equipe solicitou parada ao homem, mas o mesmo fugiu do local.



De imediato, foi realizado cerco tático seguido de confronto entre PM e criminosos. Após cessar fogo, foi encontrado um suspeito caído ao solo, em posse de uma arma de fogo.



Ao todo, uma pistola Taurus calibre 380, nove munições intactas de calibre 380, 38 pinos de cocaína e um cinto de guarnição foram apreendidos.



Por fim, a guarnição procedeu até a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro de ocorrência.

