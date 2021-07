Morro do Prefeito recebe primeira edição do Prefeitura no seu Bairro - Divulgação

Morro do Prefeito recebe primeira edição do Prefeitura no seu BairroDivulgação

Publicado 15/07/2021 15:02 | Atualizado 15/07/2021 15:50

Prefeitura no seu Bairro. O evento, que vai durar três dias, é uma grande ação social que levará diversos serviços da Administração Pública aos bairros e às comunidades da cidade. A colaboração entre estado e município se deu por meio de pedido e articulação do deputado estadual Valdecy da Saúde, um dos representantes de Meriti na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A primeira edição será no Morro do Prefeito, com as Secretarias Municipais de Assistência Social, Casa Civil (Poupa Tempo, Procon e Junta Militar), Defesa Civil, Educação, Fazenda, Obras, Planejamento, Saúde (com Melhor Idade, Vigilância Sanitária, Bem-Estar Animal), Serviços Públicos e Trabalho e Renda. A prefeitura está no local fazendo obras de drenagem, reforma de praças e asfaltando ruas.



O Governo do Estado trará os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Transporte e de Renda. Toda a infraestrutura está montada na Rua Formiga, mais conhecida como Rua da Praça Onze, no bairro Jardim Sumaré, para atender às demandas dos moradores, das 9h às 15h.



Reforço policial na cidade



No mesmo dia, o prefeito dará início às atividades do Programa de Integração na Segurança (PROEIS), que traz reforço policial para São João de Meriti, em mais uma parceria com o Estado. Os agentes, que atuarão também com gestão operacional da prefeitura, vão reforçar o policiamento ostensivo nas ruas da cidade e ajudar em operações do Executivo.





